أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عن تعيين كريستوف جالتيه مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم رسميًا.

تعيين كريستوف جالتيه مدربًا للفريق

وعقد رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي مؤتمرًا صحافيًا لتقديم كريستوف جالتيه لوسائل الإعلام، متمنيًا تحقيق طموحات الجماهير.

وقال الخليفي: “نبدأ حقبة جديدة بطموحات جديدة مع جالتيه، وسعيد وفخور بالتعاقد معه، وتابعناه بشكل جيد في تجاربه السابقة مع سانت إيتيان ونيس”.

وتابع: “يجب على كل فرنسي أن يفخر به، وسوف يساعدنا على تحقيق أهداف النادي.. نشكر أيضا المدير الفني السابق ماوريسيو بوكيتينو على عمله، ونتمنى له التوفيق”.

سعادة بتدريب باريس سان جيرمان

ومن جانبه، قال كريستوف جالتيه: “أشعر بسعادة وفخر كبيرين، وصلت منذ 45 دقيقة إلى ملعب حديقة الأمراء، ولمست عراقة النادي”.

وأضاف: “أتمنى أن تكون التجربة إيجابية، هناك الكثير من الأهداف والطموحات الكبيرة، جاهز لهذه المهمة، لكني لن أقوم بها بمفردي بل لا بد من روح الجماعة.. أنا جاهز لكل الأسئلة وأتفهم كم الشكوك المثارة حولي”.