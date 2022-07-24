لا يزال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يخطط للرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد بعد دخوله في خلافات مع المدرب الهولندي إريك تين هاج.

ورفضت أندية بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وريال مدريد الإسباني، التعاقد مع رونالدو بسبب عامل رئيسي ومشترك وهو تقدمه في العمر حيث وصل إلى سن الـ37.

كريستيانو رونالدو في أزمة

المدرب تين هاج لن يرغب في إشراك رونالدو أساسيًا في المباريات كونه وصل لسن السابعة والثلاثين، مما جعل رونالدو يرغب في الرحيل عن اليونايتد على سبيل الإعارة، بحسب ما ذكرته صحيفة Daily Mail البريطانية.

رونالدو إذا لم يشارك أساسيًا مع مانشستر يونايتد فقد يضطر فيرناندو سانتوس مدرب البرتغال باستبعاده من قائمة الفريق المشاركة بكأس العالم في قطر.

ويُخيم الغموض على مصير كريستيانو في الموسم المقبل، حيث لم ينضم إلى فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد حتى الآن، وأكدت تقارير مؤخرًا أن غيابه لأسباب عائلية.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي، والانضمام إلى فريق آخر يُشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا.