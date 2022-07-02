كشفت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو طلب الرحيل عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة The Athletic أن اسم رونالدو طُرح على إدارة تشيلسي الإنجليزي للتعاقد معه بصيف العام الحالي، وأشار التقرير إلى أنه غير معلوم ما إذا كان تشيلسي سوف يلاحق رونالدو بقوة أم لا، الذي يُعتقد أنه قلق بشأن افتقار فريقه من الناحية المالية بعد رحيل المالك الروسي رومان أبراموفيتش حتى الآن.

سبب اهتمام تشيلسي بضم كريستيانو رونالدو:

وفي نفس السياق، ذكر الصحفي البريطاني “دافيد أورنتسين” أن تشيلسي يسعى لتعويض رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو، من خلال ضم كريستيانو هذا الصيف.

اللاعب غير سعيد بتحركات النادي في سوق انتقالات الصيف، بالإضافة إلى مشاركة النادي في الدوري الأوروبي، وعدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد لم يبرم أي تعاقد قوي هذا الصيف، بينما رحل العديد من اللاعبين بسبب نهاية عقدهم مع النادي، مثل الفرنسي بول بوجبا، الإسباني خوان ماتا، والصربي نيمانيا ماتيتش.

بوقت سابق، قالت شبكة Sky Sports: إن بايرن ميونخ لن يتعاقد مع رونالدو ولعدة أسباب مثل سياسة الحد الأقصى للرواتب، حيث لن يتمكن النادي البافاري من كسر سياسته المالية، ومنح مهاجم ريال مدريد السابق 30 مليون يورو في الموسم.