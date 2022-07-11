أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قريبًا من الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر خلال صيف 2022.

وكانت تقارير كشفت أن رونالدو تغيب عن تدريبات اليونايتد مما أثار الجدل حول اقترابه من الرحيل عن صفوف الفريق، لكن تقارير أخرى كشفت أن غيابه بسبب ظروف أسرية، وتميل إدارة اليونايتد إلى تصديق أعذار رونالدو وعدم معاقبته.

لماذا يرغب رونالدو في الرحيل؟

وكان رونالدو طلب الرحيل عن صفوف اليونايتد في صيف العام الحالي رغم تألقه على المستوى الفردي، بسبب شعوره بخيانة إدارة النادي، حيث قدم كل شيء من أجل النادي، ومانشستر يونايتد لم يفعل أي شيء من أجله، ولم يقم بدوره لتعزيز قدرات الفريق.

وقالت صحيفة AS الإسبانية: إن نادي تشيلسي الإنجليزي تقدم بعرض مالي قدره 16 مليون ونصف المليون يورو لضم رونالدو من صفوف اليونايتد.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها المنشور إن إدارة الشياطين الحمر، حددت سعر رونالدو بـ15 مليون يورو، بالإضافة إلى أن المدرب الجديد إيريك تين هاج لا يمانع فكرة رحيل الدون.