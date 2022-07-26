أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، وصول عدد حالات الإصابة بجدري القردة لثلاث حالات في المملكة قادمين من رحلة في أوروبا.

ما هو جدري القردة؟

عدوى جدري القردة من الأمراض النادرة التي تسببها الإصابة بفيروس جدري القردة، ويعتبر هذا الفيروس من فصيلة فيروس الجدري.

وقد سُجل أول انتقال لفيروس جدري القرود إلى البشر في عام 1970م عن طريق بعض الحيوانات البرية والقوارض.

طرق انتشار العدوى

– عن طريق الملامسة المباشرة للدماء أو الإفرازات المخاطية

– الملامسة الجلدية للشخص المصاب أو ملامسة البثور

أعراض جدري القردة

• ارتفاع درجة الحرارة

• ظهور طفح جلدي

• تضخم في الغدد اللمفاوية

• آلام في الظهر

• صداع

• شعور بالتعب

• ألم في العضلات

نصائح مهمة للوقاية

– تجنب مخالطة المصابين

– ارتداء القفازات والكمامة أثناء الاعتناء بالمرضى

– تجنب ملامسة الحيوانات المصابة

– غسل اليدين بالماء والصابون والمعقم