شَارَكَ – ضمن فريق مبادرة طريق مكة بمطار شاه جلال بجمهورية بنغلاديش الشعبية- كفاءاتٌ نسائيةٌ من منسوبي المديرية العامة للجوازات مؤهلة ومدربة لإنهاء أعمال الحجاج في صالة المبادرة واستكمال الإجراءات وأخذ الخصائص الحيوية لضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة.

خدمة الحجاج:

وعَبَّرَتْ وكيلُ الرقيب بدور بنت عبدالرحمن الغامدي عن سعادتها بهذه المشاركة التي تُعَدُّ شرفًا عظيمًا لخدمة حجاج بيت الله الحرام في أوطانهم وإظهار الصورة المشرفة للمملكة وللمرأة السعودية بشكل عام.

وأَوْضَحَتْ وكيل الرقيب نوال عقيلي أنَّ خدمةَ حجاج بيت الله الحرام واجبٌ وشرفٌ، مُعَبِّرَةً عن اعتزازها بخدمة ضيوف الرحمن، من جانبها، قالت جندي أول هناء العصيمي: “أنا فخورةٌ كوني إحدى المشاركات بمبادرة طريق مكة ومشاعري لا توصف وأنا أقومُ بخدمة ضيوف الرحمن ورؤية فرحتهم عند إنهاء اجراءاتهم بكل يسير وسهولة.

تمثيل المملكة:

وعَبَّرَتْ وكيلُ الرقيب زينب بخاري عن سعادتها بالمشاركة في مبادرة طريق مكة، وعَدَّتِ المشاركةَ في المبادرة شرفًا لخدمة ضيوف بيت الله الحرام لتسهيل إجراءاتهم لأداء هذه الفريضة العظيمة التي شرَّفَ اللهُ بها بلادَنا، وإن شاء الله نكون مَثَّلْنَا مملكتَنا الغالية خيرَ تمثيل.

وفي السياق نفسِه، ذَكَرَتْ جندي أول الجوهرة البلوي أنَّ المشاركةَ في المبادرة شرفٌ عظيمٌ لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءاتهم وتمثيل مملكتنا بأفضل صورة.

وقالت جندي أول تغريد سحاقي: إنَّ المشاركةَ في مبادرة طريق مكة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وتسهيل إجراءاتهم لأداء هذه الفريضة العظيمة شرفٌ عظيمٌ، مُعَبِّرةً عن اعتزازها بتمثيل الوطن وخدمة ضيوف الرحمن.