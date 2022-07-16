أصدرت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، قرارًا بمنع المدير السابق لجهاز المخابرات الوطنية بارك جي-وون، من السفر إلى الخارج.

منع مسؤول سابق من السفر للخارج

ووفقًا لوكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، قال مسؤولون إن النيابة العامة منعت جي-وون من السفر للخارج، كما وضعت سوه هون، سلفه، على قائمة ترقب الوصول، كجزء من التحقيقات في تعامل الإدارة السابقة مع حادثتين تتعلقان بكوريا الشمالية.

وأكد مكتب المدعي العام في منطقة سيئول المركزية أنه تم منع بارك من مغادرة البلاد لمدة شهر.

وأوضح مسؤولون أن سوه هون، الذي يقيم في الولايات المتحدة، وضع على قائمة الأشخاص الذين يتم إخطار المدعين العامين بدخولهم على الفور.

حادثتان خاصتان بكوريا الشمالية

يذكر أن النيابة العامة فتحت تحقيقًا في مزاعم بأن بارك وسوه قاما بإساءة التعامل مع قضية مقتل مسؤول مصايد أسماك كوري جنوبي على يد كوريا الشمالية في سبتمبر 2020 وقضية إعادة صيادين كوريين شماليين إلى كوريا الشمالية في نوفمبر 2019، على التوالي.