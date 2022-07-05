أعرب المدير الفني الروماني كوزمين كونترا عن استيائه من طريقة رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

كوزمين كونترا يعلق على رحيله:

وتحدث كوزمين كونترا عن رحيله قائلًا: “نادي الاتحاد تعاقد مع مدرب جديد بدون أن يتم إخباري، كنت متفقًا مع الإدارة على تجديد عقدي، لكنني اكتشفت من الصحافة بأنهم يتفاوضون مع مدرب آخر”.

وعن هدفه بعد الرحيل عن العميد، قال كوزمين كونترا خلال تصريحاته لـ”راديو ماركا”: “هدفي الآن بعد ترك الاتحاد تدريب نادي في الدوري الإسباني”.

وأعلن نادي الاتحاد بالأمس، عن رحيل كونترا رسميًّا، موجهًا له الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم، رغم تحقيقه لنتائج مميزة معه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

التعاقد مع نونو سانتو:

وكانت الإدارة قد نجحت في الحصول على توقيع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو رسميًّا، لقيادة الفريق لمدة موسمين حتى عام 2024، نظرًا لخبراته الكبيرة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).