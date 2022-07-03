شهدت منافسات الموسم المنصرم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تفوقًا للهلال في التسجيل عن طريق القدم اليُمنى.

طريقة تسجيل أهداف فرق المقدمة بالدوري:

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأقوى هجوميًّا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 63 هدفًا، ونجح في تسجيل 10 أهداف بالرأس، 12 بالقدم اليُسرى و41 هدفًا بالقدم اليُمنى.

وأحرز الاتحاد 62 هدفًا، 12 منهم بالرأس، 10 بالقدم اليُسرى، 38 بالقدم اليُمنى وهدفين عكسيين، وسجل النصر 58 هدفًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 4 فقط بالرأس، 29 بالقدم اليُسرى، 20 بالقدم اليُمنى، هدفًا بطريقة أخرى و4 أهداف عكسية.

وسجل الشباب 52 هدفًا 3 منهم بالرأس، 14 بالقدم اليُسرى، 31 بالقدم اليُمنى، هدف بطريقة أخرى و3 أهداف عكسية، وأحرز ضمك 38 هدفًا، 9 بالرأس، 10 بالقدم اليُسرى، 12 بالقدم اليُمنى وهدفًا عكسيًّا، وسجل الطائي 33 هدفًا، 11 بالرأس، 10 بالقدم اليُسرى، 12 بالقدم اليُمنى.

كيفية تسجيل الأهداف:

ونجح الرائد في تسجيل 35 هدفًا، 7 بالرأس، 12 بالقدم اليُسرى، 14 بالقدم اليُمنى، هدفًا بطريقة أخرى وهدفًا عكسيًّا، وسجل الفتح 45 هدفًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 7 بالرأس، 13 بالقدم اليُسرى، 24 بالقدم اليُمنى وهدف بطريقة أخرى، فيما أحرز أبها 9 أهداف بالرأس، 10 بالقدم اليُسرى، 7 بالقدم اليُمنى، وهدفًا عكسيًّا.

وتمكن الفيحاء من تسجيل 21 هدفًا، 4 بالرأس، 9 بالقدم اليُسرى، 8 بالقدم اليُمنى، وسجل الاتفاق 5 أهداف بالرأس، 11 بالقدم اليُسرى، 22 بالقدم اليُمنى، هدفًا بطريقة أخرى وهدفًا عكسيًّا، وأحرز التعاون 11 هدفًا بالرأس، 3 بالقدم اليُسرى، 22 بالقدم اليُمنى، وهدفًا عكسيًّا.

وسجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي 28 هدفًا، 8 بالرأس، ومثلهم بالقدم اليُسرى، 12 بالقدم اليُمنى، وأحرز الأهلي 7 أهداف بالرأس، 12 بالقدم اليُسرى، 18 بالقدم اليُمنى، وهدفًا عكسيًّا، وسجل الحزم هدفين بالرأس، 4 بالقدم اليُسرى، 15 بالقدم اليُمنى، وهدفين عكسيين.