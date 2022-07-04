حرص نادي الهلال على الإعلان عن تجديد عقد مدربه الأرجنتيني المخضرم رامون دياز بصورة مميزة، وذلك بعد أن قاد أزرق الرياض للفوز بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022.

وكان دياز تولى مهمة تدريب الهلال في فبراير الماضي خلفًا للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، بعد النتائج الكارثية التي حققها مع الفريق في كأس العالم للأندية 2021.

كيف أظهر حساب الهلال تجديد عقد رامون دياز ؟

ونشر الحساب الرسمي لـ الهلال عبر “تويتر” شعارات الأندية التي واجهها دياز بعد توليه مسؤولية تدريب الهلال مثل النصر والاتحاد وضمك وأبها، حتى مواجهة الفيصلي في الجولة الختامية من الدوري مع وضع كأس دوري المحترفين، وهو اللقب الذي تحصل عليه دياز.

وعلق الحساب الرسمي لـ الهلال على فيديو التجديد قائلًا: ” عام آخر لدياز معنا”.