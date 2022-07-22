ألمح نادي بوتافوجو البرازيلي بصورة غير مباشرة عن تعاقده مع البرازيلي ماثيوس بيريرا.

وكان أقدم اللاعب البرازيلي، نجم نادي الهلال، على حذف صوره في حسابه بـ “الإنستجرام” والتي يرتدي فيها قميص الهلال مما أثار الجدل حول اقترابه من الرحيل عن صفوف أزرق الرياض بصيف العام الحالي.

لماذا قرر ماثيوس بيريرا الرحيل ؟!

النجم البرازيلي لم ينجح في موسم 2021/ 2022 في تقديم المنتظر منه مع أزرق الرياض، مما جعل الكثير من الجماهير تطلب رحيله.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة سوداء لـ بيريرا وهو يوقع لنادي بوتافوجو ولكن التصميم كان غير واضح.

3 أشياء تدفع بيريرا لمغادرة أزرق الرياض وهي “رغبة نادي بوتافوجو البرازيلي في ضمه من الهلال، اللاعب غير سعيد في الهلال بسبب خلافات مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم ثم مع المدرب الحالي الأرجنتيني رامون دياز، محاولة بيريرا إقناع الهلال بفسخ العقد الممتد حتى صيف 2025”.