قال خبير الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن أمهات العبادة الأربع: الحج، والصلاة، والصيام والصدقة جميعا تجتمع في العشر من ذي الحجة.

لماذا حرم العرب القتال في ذي القعدة وذي الحجة؟

التفاصيل في تقويم مع خالد الزعاق#نشرة_الرابعة #السعودية @dralzaaq pic.twitter.com/kqh33GOPbo — العربية برامج (@AlArabiya_shows) July 5, 2022

وتابع خلال فقرة تقويم على قناة العربية: “هي الأيام الوحيدة التي خصت بأسماء لقدسيتها؛ فاليوم الثامن يوم التروية، اليوم التاسع يوم عرفة، واليوم العاشر يوم النحر؛ أيام التشريق وهي 11،و12، و13، وجميعها تجتمع في أطهر بقاع الأرض وهي مكة”.

وأكمل: “وحتى يأمن الحجيج في حلهم وترحالهم حرم العرب القتال قبل شهر الحج وبعده، وخلال هذه الفترة تقام الأسواق الثقافية، للتبادل التجاري، في سوق عكاظ في شهر ذي القعدة، وسوق المجاز في الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة.

شهر ذي الحجة الأكثر حرارة

وفي وقت سابق، أوضح الزعاق عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن شهر ذي الحجة يحتوي على يومين من أهم أيام السنة (وقفة عرفة، وعيد الأضحى المبارك)، وسمي بهذا الاسم لأن الناس يحجون فيه لبيت الله الحرام. ولفت إلى أن ذي الحجة هذا العام يحتوي على آحر مواسم السنة؛ ففي أوله موسم الجوزاء، وفي منتصفه نهاية مربعانية القيظ، وفي نهايته أول موسم المرزم.