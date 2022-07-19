أصدرت الهيئة العامة للمواصفات تنبيهًا بشأن الحفاظ على إطارات السيارة في ظل ارتفاعات درجات الحرارة.

وأشارت في إنفوجراف على حسابها الرسمي على تويتر إلى عدد من التعليمات يجب اتباعها قبل الخروج بالمركبات منها:

– التأكد من تعبئة ضغط الهواء بالكمية السليمة بشكل دوري.

– فحص الإطارات بشكل مستمر، للتأكد من عدم تعرضها للتلف، كالتشققات أو الانتفاخات.

– تجنب ركن السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة قدر الإمكان، حتى لا تتآكل الإطارات.

– يجب تحريك السيارة المتوقفة مرة كل أسبوعين على الأقل؛ حتى لا تحدث نتوءات للإطارات.

الأشياء الممنوع وضعها في السيارة:

وفي وقت سابق؛ حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من وضع عدد من الأشياء في المركبات خلال فصل الصيف، ما قد يسفر عنه حدوث حريق أو انفجار بالسيارة.

وقالت المديرية، في إنفوجراف عبر حسابها بموقع “تويتر”: “لسلامتك خلال فصل الصيف؛ تأكد من خلو المركبة من العناصر التالية:

عبوات الغاز

الولاعات

الشاحن المتنقل وبطارية الهاتف

عبوة العطر المضغوطة

عبوة سائل معقم اليدين

وأوضحت أن جميع هذه المواد قد تنفجر، ما عدا المعقمات قد تتسبب في اشتعال النار في أجزاء السيارة.

يأتي ذلك حرصًا من المديرية العامة للدفاع المدني على قائدي المركبات في ظل الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.