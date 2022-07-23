أصبح البرازيلي ماثيوس بيريرا قريبًا من الرحيل عن نادي الهلال والانضمام لنادي بوتافوجو البرازيلي في صيف العام الحالي.

وكان قد أقدم اللاعب البرازيلي، نجم نادي الهلال، على حذف صوره في حسابه بـ “الإنستجرام” والتي يرتدي فيها قميص الهلال مما أثار الجدل حول اقترابه من الرحيل عن صفوف أزرق الرياض بصيف العام الحالي.

رامون دياز سبب مباشر في اتخاذ ماثيوس بيريرا قرارًا بالرحيل

الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق الكروي الأول بـ الهلال هو المتسبب في قرار بيريرا بالرحيل عن النادي بسبب عدم الاهتمام به وعدم تعزيز ثقته في قدراته بحسب صحيفة Globo البرازيلية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة سوداء لـ بيريرا وهو يوقع لنادي بوتافوجو ولكن التصميم كان غير واضح.

3 أشياء تدفع بيريرا لمغادرة أزرق الرياض وهي “رغبة نادي بوتافوجو في ضمه من الهلال، اللاعب غير سعيد في الهلال بسبب خلافات مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم ثم مع المدرب الحالي الأرجنتيني رامون دياز، بجانب محاولة بيريرا إقناع الهلال بفسخ العقد الممتد حتى صيف 2025”.