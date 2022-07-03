تُعد فترة الـ5 أشهر الأخيرة أفضل فترة للبرازيلي ميشايل ديلغادو لاعب الهلال، بعدما كان قريبًا من الرحيل عن صفوف أزرق الرياض في صيف 2022.

رامون دياز ينقذ مسيرة ديلغادو:

وكان ديلغادو صاحب الـ26 عامًا انضم لصفوف الهلال في يناير الماضي قادمًا من فلامنجو البرازيلي لكنه عانى خلال شهر من عدم المشاركة بصورة أساسية مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

إقالة جارديم وتعيين المدرب رامون دياز أنقذ مسيرة ميشايل مع الهلال حيث شارك اللاعب بصورة شبه أساسية، وتألق في مباريات مهمة مثل مواجهة الاتحاد في جدة، حيث سجل هدفين في شباك الاتحاد، وصنع هدفًا في مباراة الفيصلي بالجولة الأخيرة من دوري المحترفين يوم الاثنين الماضي.

يذكر أن اللاعب البرازيلي كان تُوج بأول بطولة له مع الهلال وهي دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022.