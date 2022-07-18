تشهد بريطانيا اليوم الاثنين، أعلى درجة حرارة مسجلة في تاريخها، وذلك في وقت تعاني فيه أوروبا بشكل عام من ارتفاع موجة الحر لأرقام قياسية؛ وذلك بفضل ما يُسمى بظاهرة القبة الحرارية، وهي تشبه فرنًا يحيط بالقارة الأوروبية.

وأعلنت السلطات البريطانية حالة الطوارئ، بسبب الطقس الحار الذي يغطي أجزاءً كبيرة من إنجلترا، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية (105 درجة فهرنهايت) لأول مرة في تاريخ بريطانيا.

تبعات الطقس الحار في بريطانيا

ومن المتوقع أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة القياسية إلى تعطيل السفر والرعاية الصحية والمدارس فضلاً عن تشكيل تهديد خطير على الحياة، ومن أجل ذلك، وضعت السلطات المزيد من سيارات الإسعاف والعاملين في المجال الطبي تحت الطلب وسط مخاوف صحية.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية من أن درجات الحرارة تشكل مخاطر جسيمة، بما في ذلك الإعياء الشديد وحتى الوفاة، كما أن هناك مخاطرة كبيرة بحدوث مشاكل في الكهرباء وخدمات المياه والهاتف المحمول.

حالة طوارئ لأول مرة

وأصدرت وكالة الأمن الصحي تنبيهًا من المستوى الرابع ليومي الاثنين والثلاثاء باسم حالة طوارئ حرارية وطنية، وهو يصدر لأول مرة على الإطلاق.

نصائح لتفادي مخاطر الحرارة المرتفعة

ونصح الأطباء في بريطانيا بأن يهتموا بكبار السن والأطفال على وجه الخصوص، كما أوصوا أيضًا بالترطيب بشكل متكرر والبقاء في المنزل.