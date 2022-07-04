أعلن نادي العدالة، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع المهاجم الأرجنتيني لاتارو بالسيوس؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

🔴 لاعـبنا الجـديد 🔵

المهـاجم الأرجـنـتيني / لاتارو بالسيوس ⬅️ الأندية السابقـة

اوداكس ايطاليانو التشيلي

سان فيليب التشيلي#العدالة pic.twitter.com/cqlGsFFIiN — نـادي الــعـدالـة السعودي (@aladalahclub) July 4, 2022

العدالة يضم لاتارو بالسيوس:

ونشر نادي العدالة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز مهارات وأهداف لاتارو بالسيوس، معلنًا انضمامه إلى صفوفه دون الكشف عن مدة التعاقد.

وحرص مهاجم أوداكس إيطاليانو وسان فيليب السابق، لاتارو بالسيوس على توجيه رسالة إلى الجماهير في مقطع الفيديو، وقال: “مرحبًا.. أنا سعيد لأكون في نادي العدالة.. أراكم قريبًا”.

ويُعد المهاجم الأرجنتيني هو خامس صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث تعاقد مع الثنائي السويسري مارتن أنغا وميكائيل دايريستام، الكولومبي رينالدو لينيس وحارس المرمى ميلان مياتوفيتش.

العدالة يتأهل لدوري المحترفين:

وتأهل العدالة إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل، بعدما أنهى الموسم الحالي في المركز الثاني بدوري يلو برصيد 66 نقطة، من الفوز 18 مرة، والتعادل 12 مرة وخسر 8 مرات، وسجل 42 هدفًا.