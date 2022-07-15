يبحث لاعبان الرحيل عن صفوف الأهلي بفترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد رحيل كل من حسين المقهوي للفتح والبرازيلي كارلوس إدواردو لصفوف نادي بوتافوجو البرازيلي.

وكان الراقي هبط لـ دور يلو لأندية دوري الدرجة الأولى ليشارك في موسم 2022/ 2023 في دوري الأولى.

فترة صعبة يمر بها الأهلي:

ورغم أن الراقي يمر بفترة صعبة حيث طالب العديد من الأعضاء الذهبيين للنادي بالإضافة إلى فئات كبيرة من الجماهير برحيل مجلس إدارة ماجد النفيعي وموسى المحياني.

اللاعب عبدالله حسون والسوري عمر السومة، يرغبان في مغادرة الأهلي بالفترة المقبلة بعد هبوط الفريق، حيث لا يريدان المشاركة في دوري يلو.

السومة يطلب نيل كافة مستحقاته المالية قبل المغادرة، كذلك حسون أصبح قريبًا من الانتقال لـ ضمك وفقًا لـ”الجزيرة”.

وفي وقت سابق، وجه مصطفى بصاص لاعب الراقي السابق، رسالة إلى ماجد النفيعي رئيس الأهلي وطالبه بالاستقالة، وذلك بعد هبوط الراقي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى وسط صدمة من مشجعي الراقي.

وقال بصاص في فيديو نشره عبر حسابه في Snap Chat : ”الأفضل لك تستقيل، أعتقد أن الأمر انتهى ما في أحد يريد استمرارك”.