كشف تقرير إخباري عن أن لاعبي التعاون والهلال والفيحاء الأكثر إصابة بالرباط الصليبي في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لـ موسم 2021/2022.

فيديو | الرباط "الصليبي" يصيب 3% من اللاعبين السعوديين.. ولاعبو الفيحاء والهلال هم الأكثر إصابة#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/spUCiLvx95 — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) July 23, 2022

وذكرت قناة ” الإخبارية” أن 3% من اللاعبين السعوديين أُصيبوا بقطع في الرباط الصليبي كما حدثت 5 إصابات في صفوف التعاون و 3 لاعبين في ناديي الهلال والفيحاء، حيث كانت أول إصابة بالصليبي في لقاء الاتحاد والفيحاء في دوري المحترفين بالموسم المنصرم.

16 لاعب أُصيب بالرباط الصليبي في الموسم المنصرم

وشهد الموسم بأكمله إصابة 16 لاعبًا كان آخرهم لاعبين من نادي الحزم قبل هبوطه لـ دوري يلو.

يذكر أن موسم 2022/2023 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يبدأ يوم 25 أغسطس المقبل.