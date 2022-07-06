أكدت القنصلية العامة للسعودية في موريشيوس شرق إفريقيا أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بين المواطنين السعوديين على إثر الحريق الواقع في منتجع لوكس بيل مار مساء أمس.

احترق المنتجع في #موريشيوس وراحت اغراضنا كلها .. الحمدلله كنت انا وعيالي برا المنتجع تستاهل سجود شكر 🙏 .. شكراً #سفارة #السعودية هنا الواحد يفخر انه سعودي ماقصروا معانا بكل شي ماتركونا الا هم مشيكين على وضعنا والله يعوضنا خير 💔 الحمدلله على كل حال pic.twitter.com/wTN9W8e10F — ريم بنت عبدالله الرميحي (@reemalrumaihi2) July 3, 2022

وباشرت القنصلية مهامها في تقديم كل التسهيلات الممكنة لهم والاطمئنان على سلامتهم متمنية دوام الصحة والسلامة لكافة المواطنين السعوديين.

لحظات حرجة:

من جهتها وصفت سيدة الأعمال والمؤثرة الاجتماعية ريم الرميحي في حديثها لـ”العربية.نت” لحظات الحريق بالحرجة.

وقالت إنها كانت مع أبنائها خارج المنتجع حيث تلقت اتصالاً من صديقة تطلب منها الرجوع إلى المنتجع، وأبلغتها بالحريق وما هي إلا لحظات حتى وصلها اتصال من موظف في القنصلية يطمئن عليها وعلى أسرتها، حيث أبلغته عن وجودها في مكان بعيد عن المنتجع ليقوم بإعطائها الخطوات التي يجب اتخاذها وأهمية الاتجاه إلى منتجع آخر، وتم التنسيق لتوفير مكان آمن لها ولأسرتها.

وأضافت: “تم إبلاغها أن الحريق في الفيلا مكان سكنها كان بنسبة 100%”.

دور القنصلية:

وأكدت الرمحي على دور القنصلية في دعمها من خلال إرسال أدوية، وملابس لها ولأسرتها، ومتابعة حالتهم والاطمئنان بالاتصالات كل 10 دقائق إلى أن تأكدوا أنها بخير هي وأسرتها، وختمت حديثها مؤكدة أنها تفخر بوطنها الذي يتابع أوضاعها حتى وهي في الخارج، وهذا ما يجعل السعودي دائما فخوراً بوطنه الذي لا يألوا جهدا في مساندته في أي مكان في العالم.