حث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الكتل السياسية بالبلاد على بدء حوار شامل، داعيًا الجميع إلى العقلانية وتجنب الصدام مع قوى الأمن العراقية.

بعد اقتحامه.. مشاهد جديدة للمئات من أنصار التيار الصدري يلوحون بالأعلام ويهتفون من داخل أروقة البرلمان العراقي#العربية #العراق pic.twitter.com/iCBxzc9iME — العربية (@AlArabiya) July 30, 2022

وأضاف الكاظمي في كلمة له اليوم السبت، أنه يجب التوقف عن لغة التخوين في العراق، مطالبًا جميع القوى والأحزاب العراقية بتحمل مسؤولياتها.

العراق أمانة

ولفت إلى أن العراق أمانة لا يجب أن نخسرها، مؤكدًا الجاهزية لتحمل المسؤولية وفي البلاد ما يكفي من العقلاء.

وأشار الكاظمي “سعينا طوال العامين الماضيين لتفكيك الألغام السياسية”، مطالبًا بتجنب التصعيد والتشنج السياسي في العراق.

وأعرب عن أمله في الجميع بالتحلي بالصدق من أجل العراق، مؤكدًا أن الحل في البلاد ممكن عبر تقديم التنازلات السياسية.

اقتحام متظاهرين البرلمان

جاء ذلك مع اقتحام متظاهرين مناصرين للتيار الصدري مبنى البرلمان العراقي، للمرة الثانية.

ووثقت مقاطع فيديو عديدة، اقتحام متظاهرين مناصرين للتيار الصدري مبنى البرلمان العراقي بعد البوابة الرئيسية للمنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد التي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات الأولى لدخول المحتجين إلى باحة مبنى البرلمان قبل الدخول للقاعة الرئيسية.

وجلس المتظاهرون على المقاعد الخاصة بالمشرعين العراقيين وسط أنباء عن رغبة المحتجين بالبقاء داخل مبنى البرلمان.