سلط الدكتور صالح الخميس، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر، الضوء على نتائج دراسة أثبتت أن لبس الطاقية والشماغ يزيد من فرص تساقط الشعر.

فيديو | استشاري الأمراض الجلدية و التجميل والعلاج بالليزر د. صالح الخميس: يوجد دراسة تثبت أن لبس الطاقية والشماغ تزيد من فرصة زيادة تساقط الشعر #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/GhnMCGKxIA — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 1, 2022

وقال الخميس خلال حواره إلى قناة الإخبارية: إن دراسة أجريت على مستوى الرياض أثبتت أن تساقط الشعر يتزايد بعد ارتداء الطاقية والشماغ لفترات طويلة.

تراجع البصيلات:

وأرجع استشاري الأمراض الجلدية ذلك إلى أن ارتداء الطاقية والشماغ يؤدي إلى تراجع بصيلات الشعر إلى الخلف؛ ما يتسبب في تساقط الشعر مع مرور الوقت.

ولفت الاستشاري إلى أن هناك عوامل كثيرة تزيد من حدة تساقط الشعر لدى النساء وأبرزها الكلور في المسابح.