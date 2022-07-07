سخرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في الحج والعمرة و اللجان المنظمة، الإمكانات والخدمات لأسر شهداء الواجب و المستضافين من جمهوريتي باكستان وطاجيكستان لينعموا بالراحة ويكملوا مناسك الحج بيسر وسهولة، وفق الخطة المعدة للاستقبال والتسكين جوار الحرم المكي، والتصعيد إلى عرفات، وإكمال مناسك الحج في مزدلفة ومنى .

48 حافلة لنقل الحجاج

وتعمل لجنة النقل على استقبال الحجاج ونقلهم إلى الفندق، من خلال 48 باصًا منها 3 باصات لذوي الاحتياجات الخاصة، يتوافر في كل باص مرشدون، وتوفير أساور للحجاج تتضمن اسم البرنامج وأرقام للتواصل مع التائهين .

كما تقوم اللجنة الشرعية بالإشراف على توعية الحجاج وإرشادهم والإجابة عن أسئلتهم، وتنفيذ عدد من البرامج منها : كلمات إرشادية بعد كل صلاة في المصلى، وتوزيع المطويات الخاصة بصفة الحج والمناسك، وكل ما يحتاجه الحاج فيما يتعلق بمناسك الحج والعمرة، بالإضافة إلى استقبال الحجاج في مقرهم بالسكن، إضافة إلى الإجابة على الهاتف.

وقد خصصت اللجنة رقمين للتواصل مع ضيوف البرنامج والإجابة عن الاستفسارات على مدار 24 ساعة، كذلك تقوم اللجنة ببث المقاطع والفتاوى من كبار العلماء بالمملكة من خلال ” باركود ” عند كل حاج من ضيوف البرنامج.

تغطية إعلامية شاملة

وتعمل اللجنة الإعلامية للبرنامج على التغطية الشاملة أثناء وصول الضيوف، وتنقلهم بين المشاعر من خلال التصوير وعمل التقارير الصحافية والتلفزيونية، وكذلك تصوير اللقاءات من خلال عدد من المختصين بالتحرير والتصوير الفوتوغرافي والفيديو والمونتاج، وكذلك عمل الأرشفة وإعداد التقارير اليومية ونشرها عبر الصحف والقنوات المحلية والعالمية، إضافة إلى النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعمل اللجنة التقنية بالإشراف على الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية الخاصة بالبرنامج، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازمين لها، والقيام بمتطلبات التطوير على النظام، إضافة إلى تدريب اللجان على الأنظمة والتطبيقات الخاصة بالبرنامج، وتقديم الدعم الفني اللازم لها ومساعدتها على الاستعلام واستخراج التقارير والإحصاءات اللازمة من النظام، والإخراج الفني للمادة الإرشادية لضيوف البرنامج، التي تعرض على الشاشات الكبيرة، الموزعة في مقار السكن.

رعاية طبية

كما وفرت اللجنة الصحية 3 أطباء وممرضين وسيارات إسعاف بطواقمها، وتجهيز عيادتين للرجال والنساء في مقار السكن لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للحجاج، إضافة إلى تأمين الكراسي المتحركة للتنقل لمن يحتاجها، وتجهيزها في مشعري عرفات ومنى على مدار الساعة.

ووفرت لجنة الإعاشة وجبات الطعام والتغذية اللازمة من خلال بوفيهات خاصة للحجاج على مدار ثلاث وجبات يومية، بمختلف مقار إسكان الحجاج، أما لجنة متابعة المصابين تقدم خدماتها اللازمة للمصابين من المستفيدين من البرنامج من خلال عدد من المختصين.