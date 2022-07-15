أثارت الإعلامية لجين عمران جدلًا واسعًا بين متابعيها، بعد إطلالاتها الأخيرة في المغرب، حيث ارتدت ملابس العروس وتم استقبالها بزفة مميزة على الطريقة المغربية.

🎉زفة مغربية وعرس مع أكثر من لوك خلال تواجد المذيعة الجميلة لجين عمران في المغرب 🇲🇦 @Lojain_omran pic.twitter.com/8dND1N7Em0 — غيداءٌ 👑 (@ighiiiz) July 13, 2022

وتألقت لجين عمران بإطلالة العروس على الطريقة التقليدية بالمغرب أثناء تواجدها بمدينة طنجة، إذ ظهرت بقفطانين أحدهما باللون الأبيض والآخر باللون البنفجسي والذهبي، وتم حملها على الأكتاف وهي تجلس داخل هودج في مراسم أشبه بطقوس زفاف.

إثارة الجدل بإطلالة العروس

وتساءل الكثير من المغردين عما إذا كانت تزوجت لجين عمران بعد ظهورها كعروس متوجة في المغرب.

لكن رد البعض بأنها شاركت في طقوس حفل الزفاف التي تعد من مراسم جلسة تصوير خاصة بها، معجبين بإطلالتها التي تبدو فيها بأنها عروس جميلة متوجة. وأشاد الكثير بإطلالة لجين المغربية، فقالت إحدى المغردات: “طلعت أميرة ما شاء الله بأزياء المغربية العريقة”.

شكر للمغرب

من جانبها، وجهت عمران، الشكر للمغرب وذلك بعد حفاوة الاستقبال التي حظيت بها خلال استقبالها. وقالت عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”: “تحية حب وتقدير واحترام لأهل المغرب اللي غمروني بكرمهم وروعة ضيافتهم ورقي تعاملهم”.

وأضافت: “أبدًا ما حسيت نفسي غريبة وفي كل مرة أزور فيها مدينة جديدة أكسب معرفة ناس طيبة وأحب البلد أكثر وأكثر، الله يحفظ لكم هالبلد الجميلة من كل شر ويزيدها عز وعمار وسلام”.