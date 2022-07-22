أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الجمعة، إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت نحو 15 مليون حبة، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي.

#ارقد_وآمن | إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت نحو 15 مليون حبة، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية عبارة عن "آلة لصناعة الكتل الخرسانية" وردت عبر ميناء جدة الإسلامي، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مُستقبِل المضبوطات داخل المملكة.

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تفاصيل الواقعة

وقالت الهيئة في بيان صادر عنها، إن إرسالية إلى المملكة عبارة عن “آلة لصناعة الكُتل الخرسانية” قادمة عبر ميناء جدة الإسلامي، مضيفة أنه أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة على الإرسالية، عُثِر على 14,976,000 حبة مُخبأة في تجويف الآلة بطريقة فنية.

وأوضحت الهيئة أنه تم القبض على مستقبل الممنوعات داخل المملكة، وذلك بعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات.

إحكام الرقابة الجمركية

وأكدت أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها، وتقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، ومكافحة التهريب بجميع أشكاله وطُرقه، وذلك تحقيقًا لإحدى أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات وغيرها.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)، مؤكدة أنها من خلال هذه القنوات تستقبل البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ. ​