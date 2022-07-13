نجح أبطال حرس الحدود في إحباط تهريب كميات من الحشيش المخدر والإمفيتامين والقات والقبض على مهربيها في عمليات أمنية نفذت باحترافية ودقة في المناطق الجنوبية.

إحباط محاولات تهريب (230) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(334,000) قرص إمفيتامين المخدر، وأكثر من (13) طنًا من مادة القات المخدر، والقبض على مهربيها.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/FBlSsulYUZ — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 13, 2022

الحرب على المخدرات مستمرة

‎ وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود بمناطق جازان ونجران وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب (13) طنًا و(296) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، و(230) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(334,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، و(278) جرامًا من مادة الأفيون المخدر، و(1.8) جرام من مادة الكوكائين المخدر.

كما قبضت على مهربيها، وعددهم (30) متهمًا، منهم (16) مواطنًا، و(14) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (11) من الجنسية الإثيوبية، و(3) من الجنسيات الصومالية والإرترية والمصرية، واستُكمِلت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

تفاصيل ضبط الحشيش المخدر

يذكر أنه خلال أسبوع واحد فقط قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على (3) مواطنين بحوزتهم (163) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر, وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص.

كما ضبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير 154 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر بمحافظة سراة عبيدة، وتم استكمال الإجراءات النظامية وإحالة القضية لجهة الاختصاص.

أيضا ضَبَطَتْ دورياتُ الأفواج الأمنية بمنطقة عسير (32) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدِّرِ بمحافظة سراة عبيدة، وتم استكمال الإجراءات النظامية وإحالة القضية لجهة الاختصاص.