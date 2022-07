تعرض رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، لإصابة من قبل مهاجم أطلق النار عليه خلال أدائه كلمة بمحافظة نارا الواقعة في غربي البلاد، ليتم نقله إلى المستشفى على الفور.

🚨 #BREAKING

The former Japanese PM #ShinzoAbe was shot in the chest.

The suspect has apparently been detained.

This story is still developing.pic.twitter.com/2lKyVeKppK

— Mr. Mugen ✮ (@iam_mugen) July 8, 2022