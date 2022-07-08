تعرض رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، لإصابة من قبل مهاجم أطلق النار عليه خلال أدائه كلمة بمحافظة نارا الواقعة في غربي البلاد، ليتم نقله إلى المستشفى على الفور.

🚨 #BREAKING The former Japanese PM #ShinzoAbe was shot in the chest. The suspect has apparently been detained. This story is still developing.pic.twitter.com/2lKyVeKppK — Mr. Mugen ✮ (@iam_mugen) July 8, 2022

وأعلنت هيئة البث اليابانية، أنه تم سماع دوي رصاصتين متتاليتين خلال إدلاء آبي بكلمة، فيما تم اعتقال المهاجم.

وذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم الجمعة، أنه رئيس وزراء اليابان نقل إلى المستشفى فاقداً للوعي وهو ينزف، بعدما سقط أرضاً خلال إدلائه بكلمة في مدينة نارا، أما الشرطة اليابانية فقالت، إن إطلاق الرصاص على رئيس الوزراء السابق كان عبر بندقية ومن الخلف.

ووثقت صور، لحظة محاولة اغتيال شينزو آبي وإصابته بالرصاص، ولحظة اعتقال المنفذ.

تفاصيل الإصابة

وأفادت وكالة “كيودو” للأنباء بأن رئيس الوزراء السابق فاقد للوعي ويبدو أن قلبه توقف عن العمل.

فيما ذكرت قناة «إن أتش كيه» اليابانية، إن شينزو آبي ربما يكون قد أصيب بالرصاص، مشيرة إلى سماع ما بدا وكأنه بندقية تنفجر. وأوضحت القناة الإخبارية اليابانية، أن المسؤول السابق ينزف.

وعقب ذلك، أوضحت وكالة “كيودو”، أن شينزو آبي أصيب برصاصة في الجانب الأيمن من العنق.

عسكري متقاعد

فيما قالت مصادر لقناة “العربية”، إن الشخص الذي هاجم شينزو آبي عسكري متقاعد من جانبه، طالب الحزب الحاكم جميع المرشحين وقف حملاتهم الانتخابية بعد الاعتداء على شينزو آبي.