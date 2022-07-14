كشف أحد المتطوعين في فريق الإنقاذ، الذي عثر على رجل وابنه فقدا في صحراء حائل تفاصيل العثور على المفقودين.

فيديو | قصة مفقودي الصحراء.. متطوع ضمن فريق الإنقاذ مبارك النماصي:

الأب يبتعد عن ابنه حتى لايراه وهو يحتضر#برنامج_اليوم pic.twitter.com/CBRmzdyPwG — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) July 14, 2022

قال مبارك النماصي إنه وجد شماغًا معلقًا على الشجر، وقادته الآثار للوصول إلى الأب الذي كان متعبًا للغاية، بعدما فقد الطريق مع ابنه في الصحراء.

وأشار إلى أن الأب طلب من ابنه عدم مغادرة السيارة وترك معه المياه منبهًا عليه الاقتصاد في استخدام المياه؛ ثم خرج حتى لا يراه ابنه وهو في حالة الاحتضار، مدعيًا أنه سيخرج للبحث عن المساعدة.

العثور على الأب

ولفت إلى أن أحد البدو في المنطقة رأى الأب عندما كان يبحث عن مساعدة، إلا أنه لم يحدد إن كان راعيًا أو متنزهًا، وأبلغ الفريق وتم اقتفاء الأثر واستمرار البحث حتى العثور عليه.

وأضاف خلال مداخلته لقناة الإخبارية: “عثرنا على الأب أولاً وكان متعبًا جدًا، ثم بعد ذلك عثرنا على الابن وحين شاهدنا شعر بأن الله أرسلنا لإنقاذه”.كما أشار إلى أن هذا تاسع شخص يتم إنقاذه في الصحراء، بواسطة الفريق.