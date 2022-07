فوجئ المارة بأحد شوارع مدينة بروج، شمال غربي بلجيكا، بسقوط طائرة عصر أمس الجمعة، بعد تخفيف حدة سرعتها بفضل المظلة المنفتحة في آخرها؛ لتزداد دهشتهم بعد ذلك بخروج قائدها مترنحًا إثر إصابته بجروح طفيفة.

Belgian pilot is safe after his Dyn'Aéro MCR01 plane (OO-E64) developed snag mid air and he had to deploy the emergency BRS parachute to save his life on 15th July.

📹 Credit : Vincent Wever#aircraft #safety #aviation #avgeek pic.twitter.com/tvnnkYNnny

