فوجئ المارة بأحد شوارع مدينة بروج، شمال غربي بلجيكا، بسقوط طائرة عصر أمس الجمعة، بعد تخفيف حدة سرعتها بفضل المظلة المنفتحة في آخرها؛ لتزداد دهشتهم بعد ذلك بخروج قائدها مترنحًا إثر إصابته بجروح طفيفة.

Belgian pilot is safe after his Dyn'Aéro MCR01 plane (OO-E64) developed snag mid air and he had to deploy the emergency BRS parachute to save his life on 15th July. 📹 Credit : Vincent Wever#aircraft #safety #aviation #avgeek pic.twitter.com/tvnnkYNnny — FL360aero (@fl360aero) July 16, 2022

وتداولت مواقع التواصل في بلجيكا مقطع يظهر سقوط الطائرة بشكل عمودي على أحد الشوارع، بعد سماع دوي انفجار في السماء إثر تحطمها في الأعلى.

خبرة الطيار:

وأوضح مسؤولون، في تصريحات إعلامية، أن قائد الطائرة يحمل خبرة واسعة في مجال الطيران؛ معتبرين أن التصميم المميز للطائرة هو السبب في تخفيف وطأة الحادث.

كما أشاروا إلى أن نظام الطائرة الذي يطلق مظلة تخفف من حدة سرعة السقوط، بما يقلل من جروح الأشخاص لدى الاصطدام.