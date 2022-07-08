يواصل ضيوف الرحمن الليل بالنهار لأداء نسكهم، واستغلال كل لحظة للدعاء والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل من صعيد عرفات الطاهر، في يوم عرفة الذي يعد خير يوم طلعت عليه الشمس.

وحرص الحجيج على تحري أنسب الأوقات للدعاء وصعدوا على جبل الرحمة أعلى قمة في صعيد عرفات مبتهلين إلى الله عز وجل أن يتقبل منهم صالح الأعمال.

فضل يوم عرفة

وليوم عرفة فضل عظيم إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة هو أفضل يوم عند الله ، وذلك في الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم : (ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثاً غبراً ضاحين جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة) ، وبعرفة نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ).