أعلن الأمن العام رصد وضبط مواطن في المنطقة الشرقية بعد قيامه بالتسول بشكل مباشر داخل أحد المساجد.

كما تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية اللبنانية بعد قيامها بالتسول بشكل مباشر داخل المحلات التجارية، ورصد وضبط مواطن بعد قيامه بالتسول بشكل مباشر من المارة.

وضبطت قوات الأمن مقيمًا من الجنسية البنجلاديشية بعد قيامه بالتسول بشكل مباشر من مرتادي أحد الأماكن العامة.

وشدد الأمن العام على أهمية الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة.