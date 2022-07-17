تواصل الجهات الأمنية جهودها في ضبط المتسولين في كافة المناطق، ففي منطقة جازان تم ضبط شخص مخالف من الجنسية اليمنية يمارس التسول المباشر من قادة المركبات.
📹 | ضبط عدد من المتسولين بمنطقة جازان.#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/YEfqWGqrJt
— الأمن العام (@security_gov) July 17, 2022
وفي جازان أيضا تم ضبط مقيم ترافقه طفله بعد رصده يمارس التسول بشكل مباشر من المصلين في أحد المساجد، كما ضبط مقيمين من الجنسية اليمنية بعد رصدهما يمارسان التسول المباشر من قائدي المركبات والمارة.
وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.
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