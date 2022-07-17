تواصل الجهات الأمنية جهودها في ضبط المتسولين في كافة المناطق، ففي منطقة جازان تم ضبط شخص مخالف من الجنسية اليمنية يمارس التسول المباشر من قادة المركبات.

وفي جازان أيضا تم ضبط مقيم ترافقه طفله بعد رصده يمارس التسول بشكل مباشر من المصلين في أحد المساجد، كما ضبط مقيمين من الجنسية اليمنية بعد رصدهما يمارسان التسول المباشر من قائدي المركبات والمارة.

وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.