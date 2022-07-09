لم يجد رئيس سريلانكا، غوتابايا راجابكسا، خيارًا أمامه سوى الفرار من مقره الرسمي في العاصمة كولومبو، فيما حاول محتجون غاضبون اقتحام القصر الرئاسي.

وكشف مسؤول رفيع في وزارة الدفاع السريلانكية أن الرئيس نقل إلى مكان آمن. وأضاف أن الجنود أطلقوا النار في الهواء لمنع المتظاهرين الغاضبين من السيطرة على القصر الرئاسي.

مطالب باستقالة الرئيس:

وعرض التلفزيون السريلانكي مشاهد تظهر متظاهرين يطالبون باستقالة راجابكسا أثناء اقتحامهم المجمع الرئاسي.

واحتشد عشرات الآلاف من المحتجين في العاصمة اليوم (السبت)، رافعين شعارات تطالب بتنحي الحكومة بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقالت الشرطة في سريلانكا: إن محتجين يدعمهم رهبان بوذيون وصلوا إلى العاصمة للمطالبة باستقالة الرئيس جوتابايا راجابكسا والحكومة بسبب فشلهما في تسوية المشكلات الاقتصادية.

تجمع للحشود:

وتجمعت الحشود بالقرب من المقر الرسمي للرئاسة وتدفق المزيد على المدينة، وسط انتشار قوات الأمن والجيش وإقامة حواجز حديدية ثقيلة في المناطق المحيطة.

وكانت الحكومة في سريلانكا أعلنت حظرًا للتجول لأجل غير مسمى أمس الجمعة، لكنها رفعته في وقت مبكر صباح السبت، وسط احتجاجات من قبل محامين وجماعات الحقوق المدنية ورهبان بوذيين.