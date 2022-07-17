بالرغم من تاريخه المليء بالسرقات، وتدوين اسمه في سجل اللصوص المحترفين في الصين؛ ونجاحه في الهروب من الشرطة؛ نجحت بعوضتان في الإيقاع بالسارق “تشاي” وقيادة قوات البحث إليه.

ونجحت السلطات الصينية في الوصول إلى لص قام باقتحام إحدى الشقق في مجمع سكني وسرق بعض المقتنيات الثمينة، ثم قام بطهو النودلز والبيض وتناولهما، ليقضي ليلة كاملة في الشقة مستخدمًا بطانية مالك البيت الذي لم يكن موجودًا وقتها.

الحمض النووي في دم الباعوض:

وبعد محاولة الوصول لأي دليل للوصول إلى السارق، لمحت قوات البحث بعوضتين مقتولتين على جدار حجرة المعيشة، وبتحليل الدماء الساقطة منهما قادتهما للحمض النووي للسارق الذي تبين أنه كان مسجلًا كلص محترف في مقاطعة فوجيان، جنوب شرق الصين.

ونفذ تشاي جريمة السرقة الشهر الماضي في فوتشو، في مقاطعة فوجيان، وبعد استجوابه، اعترف تشاي بالسرقة وأربع عمليات سطو أخرى.