كشف نادي الاتحاد، قبل قليل، تفاصيل التعاقد مع طارق حامد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

طارق حامد يوقع لموسمين:

ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، صورًا للاعب طارق حامد وهو يحمل قميص العميد، بعد التوقيع اليوم مع رئيس النادي، أنمار الحائلي، بحضور نائب الرئيس، المشرف العام على الكرة، أحمد كعكي.

ومن جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد باللاعب طارق حامد في صفوف العميد بعد توقيعه لمدة موسمين حتى عام 2024، متمنيًا له التوفيق في مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم.

الجماهير تدعم الصفقة:

وعلى الرغم من الرفض الذي لاقته الصفقة خلال الأيام الماضية، إلا أن إصراره على الرحيل والانتقال إلى الاتحاد، دفع الجماهير لدعمه، عبر “تويتر”، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وغاب حامد عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ فترة طويلة، بداعي معاناته من إصابة في الركبة، وحوَّلته الإدارة للتحقيق، وتم توقيع غرامة مالية ضخمة عليه، ليوقع إلى الاتحاد.