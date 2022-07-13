وثق مقطع فيديو متداول، هطول الأمطار الشديدة على جنوب مدينة الرياض طريق الخرج أمس الثلاثاء، حيث امتلأت المنطقة بمياه الأمطار.

امطار جنوب الرياض طريق الخرج الثلاثاء ١٣ ذوالحجة ١٤٤٣هـ

ماشاءالله تبارك الله

🇸🇦💚🌨️ pic.twitter.com/X8nj1JpOhZ — عيد المسيعري البلوي (@rdhsncMND4J5wwW) July 12, 2022

أمطار وأتربة

جاء ذلك مع تنبيه المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق، إلى تعرض الرياض لأمطار وأتربة، تتأثر بها كل من: الأفلاج، والسليل، وليليى، ووادي الدواسر.

ولفت المركز إلى أن حالة التنبيه تستمر حتى الساعة الواحدة من صباح اليوم الأربعاء.

كما نبه مركز الأرصاد إلى أن منطقة الرياض ستشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل وليلى ووادي الدواسر والخرج، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.