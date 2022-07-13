استعرض مقطع فيديو جهود المرور السعودي خلال موسم حج 1443هـ.

ونشر المرور عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مقطع فيديو يوثق جهوده خلال موسم الحج، وذلك عبر خطط أمنية عديدة لضمان انسيابية حركة ضيوف الرحمن، ومنع دخول المخالفين إلى العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة خلال أداء المناسك.

ضبط المركبات المخالفة:

وباشر رجال المرور اعتبارًا من الساعة الـ 12 من ليلة الخامس من شهر ذي الحجة، تنفيذ مهامهم في مداخل مكة المكرمة لضبط ومنع المركبات المخالفة من الدخول إلى العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، وتطبيق مقتضى الأنظمة والتعليمات بشأنها، ويُستثنى من ذلك مركبات نقل الحجاج المرخصة وسيارات المشرفين والموظفين المصرّح لها بالدخول.