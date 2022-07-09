نشرت إمارة منطقة تبوك، لقطات جوية لجامع الوالدين في المدينة خلال تأدية صلاة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحسب ما نشرت الإمارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم السبت، مبينة أن اللقطات من تصوير محمد الشقيقي.

صلاة العيد:

وأدى المصلون اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام، وفي المسجد النبوي، وفي مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، وسط أجواء آمنة مطمئنة مفعمة بالخشوع لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الفضيل.

وفي منطقة تبوك أدى المصلون صلاة عيد الأضحى يتقدمهم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير المنطقة، في مصلى العيدين بمدينة تبوك، وأم المصلين رئيس المحكمة الجزائية بتبوك جابر الحربي.