نشر مركز الفلك الدولي، اليوم السبت، مقطع فيديو متداولًا يرصد لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني في ماليزيا.

عاجل: فيديو تم تصويره قبل دقائق من ماليزيا يوثق لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني. #سقوط_حطام_الصاروخ_الصيني pic.twitter.com/GeqxYuxNjV — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) July 30, 2022

سقوط الحطام:

وقال مركز الفلك الدولي على حسابه عبر تويتر: مساء اليوم السبت: “فيديو تم تصويره قبل دقائق من ماليزيا يوثق لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني”.

وفي آخر تحديث، أعلن المركز أنه من المتوقع سقوط الحطام شرق المحيط الهندي بالقرب من إندونيسيا، اليوم في الساعة 16:49 بتوقيت جرينتش، بزيادة أو نقصان 10 دقائق فقط.

الصاروخ الصيني خرج عن السيطرة:

وأطلقت الصين يوم الأحد الماضي، صاروخًا فضائيًّا اسمه (Long March 5) من طراز (CZ-5B)، حاملًا معه إحدى القطع الرئيسية المسماة (Wentian) وذلك للالتحام مع محطة الفضاء الصينية (Tiangong).

وبعدما اكتملت مهمته بنجاح، أخذ الصاروخ مسار هبوط خارج عن السيطرة نحو الغلاف الجوي للأرض، وتوقعت مؤسسات دولية مختلفة موعد سقوط بقايا الصاروخ.

ويتكون الصاروخ من أربعة معززات دفع نفاث كبيرة ومن مرحلة رئيسية واحدة فقط، وتدور المرحلة الرئيسية حاليًّا حول الأرض مرة كل 89 دقيقة.