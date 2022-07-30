نشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا الدكتور عبدالله المسند، لقطات من الأمطار التي هطلت اليوم السبت على القصيم وحفر الباطن.

وبينت اللقطات الأمطار على الوايلية في حفر الباطن اليوم، وكذلك السيول غرب المحافظة، إضافة إلى أمطار الشماسية شرقي القصيم اليوم.

طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقتي عسير وجازان.

في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم كذلك على أجزاء من منطقتي نجران والباحة، يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.