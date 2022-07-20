وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، جهود رجال الإطفاء باليونان للسيطرة على حرائق الغابات التي اندلعت بمنطقة أثينا الكبرى، حيث ظهروا بموقف بطولي في محاولة لإنقاذ الوضع.

حرائق الغابات تجبر السلطات اليونانية على إخلاء 4 ضواحي ومستشفيين بمنطقة أثينا الكبرى#العربية pic.twitter.com/cAg8cDCXxB — العربية (@AlArabiya) July 20, 2022

إخلاء ضواحٍ ومستشفيات

وشبت حرائق في غابات جبل “بينتيلي” بمنطقة أثينا الكبرى، ووصلت إلى مناطق سكنية حيث التهمت منازلها، ما أدى إلى إخلاء كل من فيها، وسط محاولات عشرات فرق الإطفاء للسيطرة عليها

وحسب شبكة “العربية”، أجبرت الحرائق السلطات اليونانية على إخلاء 4 ضواحٍ ومستشفيين بمنطقة أثينا.

مهمة صعبة

فيما نشرت السلطات اليونانية، طائرات ومروحيات هليكوبتر في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، لمنع حرائق الغابات من الانتشار إلى الضواحى الجبلية شمال أثينا.

وقال متحدث باسم رجال الإطفاء إن حرائق الغابات على سفح جبل بينتيلي شمال أثينا تأججت خلال الليل بسبب تغير اتجاه الرياح باستمرار، مضيفًا: “هذا يجعل مهمتنا في إخماد النيران صعبة”، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

وعلى إثر ذلك، تم إجلاء السكان في عدة مناطق وإخلاء مستشفى للأطفال والمرصد الوطني في أثينا كإجراء احترازي.

وساهمت الموجة الحارة الشديدة بأوروبا في نشوب حرائق الغابات في فرنسا واليونان والبرتغال وإسبانيا، مما أدى إلى تدمير مساحات شاسعة من الأراضي.