أكدت الحاجة المصرية ماجي علي سماحي، أنها لا تستطيع وصف سعادتها بالقدوم للمملكة لأداء فريضة الحج، مشددةً على أن الحج كان حلمها منذ فترة كبيرة.

وتابعت الحاجة خلال لقائها على قناة الإخبارية، أنها أدت العمرة منذ 10 أعوام وظلت تتقدم لأداء الحج من حينها حتى استطاعت ادخار المال والقدوم للمملكة.

خطط معدة مسبقًا:

وتشارك في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن الجهات المعنية بالحج كافة وفق خطط معدة مسبقًا، على أرقى المستويات.

وتتميز الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن الاستعانة بالتقنيات الحديثة، والتناغم والتنسيق التام بين جميع الجهات المشاركة في موسم الحج لهذا العام.