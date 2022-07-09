نشرت قناة الإخبارية، لقطات مباشرة من المسجد الحرام ومنشأة الجمرات.

رمي الجمرات:

كان ضيوف الرحمن قد بدؤوا اليوم السبت الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك برمي الجمرات في مشعر منى.

ويقوم كل حاج برمي كل جمرة من الجمرات الثلاث بسبع حصوات تقارب في حجمها حبة الحمص، اتباعًا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ويرمي الآلاف من الحجاج جمرة العقبة الكبرى ثم يتوجهون إلى المخارج المخصصة لهم، وسط مراقبة من إدارة الحشود في قوات أمن الحج.