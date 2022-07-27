وثق مقطع فيديو متداول، عملية تمويه عجيبة من إحدى الفراشات، والتي يتبعها بعض الحشرات، للنجاة من الافتراس.

التمويه لدى الحشرات تمثل هذه الفراشة احد الامثلة المشهورة علي عملية التمويه التي تتبعها بعض الحشرات للنجاة من الافتراس من حيوانات او حشرات اخرى.

هذه الفراشة الاسيوية عندما ترى خطر من طائر فانها تغلق الجناحين وتصبح شبيهة بورقة شجرة جافة ساكنة. pic.twitter.com/9edxdytGAi — أ.د/عبدالله محمد عسيري|A.M. Asiri 🇸🇦 (@aasiri) July 27, 2022

تمويه بإغلاق الجناحين

وأظهرت هذه الفراشة الآسيوية أحد الأمثلة الحية والمشهورة علي عملية التمويه للنجاة من الافتراس من حيوانات أو حشرات أخرى.

وظهر في مقطع الفيديو، الفراشة وهي تغلق جناحيها، عندما ترى خطرًا من أحد الطيور أو الحيوانات، حيث تصبح شبيهة بورقة شجرة جافة ساكنة.