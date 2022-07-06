وثق مقطع فيديو متداول، جهود فرق الإنقاذ للسيطرة على حرائق نشبت بسوق شعبي في مدينة سلوفانسك شرق أوكرانيا، بعد قصف القوات الروسية لها.

مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين على الأقل بعد قصف روسي على سوق ومنطقة سكنية في مدينة سلوفانسك شرق #أوكرانيا#روسيا#العربية pic.twitter.com/qCdQ3W9Wbb — العربية (@AlArabiya) July 6, 2022

وحسب قناة “العربية”، أسفر القصف الروسي على السوق والمنطقة السكنية في سلوفانسك، عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين.

السيطرة على لوغانسك

يأتي ذلك في خضم تطورات الأزمة الأوكرانية، وإعلان روسيا محاصرتها الكاملة لمدينة ليسيتشانسك، والسيطرة على كل مقاطعة لوغانسك بشرق أوكرانيا.

وتعد سلوفانسك الواقعة على بعد 70 كيلومترًا إلى الغرب في إقليم دونيتسك، حيث تعتبر الآن هي الهدف الجديد لروسيا.