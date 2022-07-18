وثق مقطع فيديو متداول، جريان مياه عدة أودية بسلطنة عمان، صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد تأثر البلاد بالحالة المدارية في بحر العرب.

جريان الأودية

وأظهر مقطع الفيديو جريان عدة أودية منها وادي قلهات وتيمة بولاية صور الواقعة في المنطقة الشرقية بالبلاد، وذلك بعد سقوط أمطار على عدد من مدن سلطنة عمان بسبب الحالة المدارية ببحر العرب

وأعلنت هيئة الأرصاد العمانية، اليوم الاثنين، استمرار تدفق السحب على معظم محافظات البلاد، من بينها تشكل سحب ركامية ممطرة على أجزاء من محافظتي الداخلية والوسطى.

حالة التأهب

وكانت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة بسلطنة عمان، وجهت برفع حالة التأهب والاستعداد في عدد من المحافظات المتوقع تأثرها بالمنخفض المداري.

وقالت اللجنة الوطنية في بيان صادر عنها إنها تتابع ما صـدر عـن المركز الوطني للإنذار المبكـر مـن المخاطر المتعـددة فيما يتعلـق بمستجدات المنخفـض المداري في بحر العرب.

وأوضحت اللجنة أنها وجهت برفع حالة التأهب والاستعداد في عدد من المحافظات المتوقع تأثرها به والتحرك الاستباقي لتخفيف الأضرار على المواطنين والمقيمين.