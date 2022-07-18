وثق مقطع فيديو متداول، جريان مياه عدة أودية بسلطنة عمان، صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد تأثر البلاد بالحالة المدارية في بحر العرب.
مشاهد لخيرات امطار #ولاية_صور وجريان لعدة اودية صباح هذا اليوم الاثنين 2022/7/18م#منخفض_الهدير #بحر_العرب #الحالة_المداريه pic.twitter.com/Cd0ODMmcyf
— ⛈️تبــــاشيــر المطـــر🌧️🇴🇲 (@TabashirAlmatar) July 18, 2022
جريان الأودية
وأظهر مقطع الفيديو جريان عدة أودية منها وادي قلهات وتيمة بولاية صور الواقعة في المنطقة الشرقية بالبلاد، وذلك بعد سقوط أمطار على عدد من مدن سلطنة عمان بسبب الحالة المدارية ببحر العرب
وأعلنت هيئة الأرصاد العمانية، اليوم الاثنين، استمرار تدفق السحب على معظم محافظات البلاد، من بينها تشكل سحب ركامية ممطرة على أجزاء من محافظتي الداخلية والوسطى.
حالة التأهب
وكانت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة بسلطنة عمان، وجهت برفع حالة التأهب والاستعداد في عدد من المحافظات المتوقع تأثرها بالمنخفض المداري.
وقالت اللجنة الوطنية في بيان صادر عنها إنها تتابع ما صـدر عـن المركز الوطني للإنذار المبكـر مـن المخاطر المتعـددة فيما يتعلـق بمستجدات المنخفـض المداري في بحر العرب.
وأوضحت اللجنة أنها وجهت برفع حالة التأهب والاستعداد في عدد من المحافظات المتوقع تأثرها به والتحرك الاستباقي لتخفيف الأضرار على المواطنين والمقيمين.
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