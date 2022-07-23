نشرت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من الصور، وثقت من خلالها جهود رجال المرور أثناء هطول الأمطار في عدد من الأحياء في المنطقة.

وقد أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

سقوط الأمطار في عسير

كما نشر الدفاع المدني، إنفوجراف بشأن تنبيه المركز الوطني للأرصاد حول فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير حتى الساعة 8 مساءً اليوم السبت.

وأضاف الدفاع المدني، أن أهم المدن والمحافظات المتأثرة هي: أبها، أحد رفيدة، الحرجة، الربوعة، العرين، خميس مشيط، سراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وبشأن التأثيرات المصاحبة، فتتضمن نشاطًا في الرياح السطحية، شبه انعدام في الرؤية، تساقط البرد، وسيولاً.