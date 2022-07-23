قدم منتخب المغرب للشباب أداء أكثر من رائع في مباراة السودان مساء الجمعة في الجولة الأولى للمجموعة السادسة ببطولة كأس العرب للشباب.

أسود الأطلس يُمتع ويُبدع

وفاز أسود الأطلس برباعية مقابل هدفين في حضور جماهيري كبير من قبل الجماهير المغربية والسودانية على ملعب ضمك في خميس مشيط.

سجل أهداف منتخب أسود الأطلس كل من ياسين خليفي (هدفين) محمد أخراز وأنس ميموني، بينما جاء هدفا منتخب السودان بواسطة أمجد عصام ومحمد خضر.

ونال لاعب أسود الأطلس محمد دريد جائزة أفضل لاعب في المباراة.

بهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب المغرب لـ3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السادسة، ويأتي بعده منتخب السودان بدون رصيد، بالتساوي مع منتخب فلسطين الذي يستهل مشواره في البطولة بدءًا من الجولة الثانية.

منتخب أسود الأطلس سيواجه المنتخب الفلسطيني يوم 28 يوليو الجاري في البطولة.