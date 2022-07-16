جمعت لقطات ودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع أخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات ومع أخيه الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، خلال قمة جدة، كما يظهر خلال اللقطات الأمير عبدالعزيز بن سلمان والشيخ منصور بن زايد.

لقطات ودية:

وتؤكد اللقطات العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع ولي العهد برئيس الإمارات وأمير قطر، حيث تعد العلاقات بين المملكة والإمارات وقطر نموذجًا مشرفًا يحتذى للأخوة والمصير المشترك، ترسخت عبر العديد من المواقف التاريخية، كما تطورت العلاقات في المجالات السياسية بالتنسيق والتشاور الدائم حيال القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، وكذلك في مجالات التعاون العسكري والأمني، والتجارة، والصناعة، والاستثمار، والطاقة، والثقافة، والرياضة، وغيرها من المجالات.

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قمة جدة للأمن والتنمية، بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق.

قمة جدة:

وعقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، القمة المشتركة في مدينة جدة؛ وذلك بهدف تأكيد شراكتهم التاريخية، وتعميق تعاونهم المشترك في جميع المجالات.

ورحب القادة بتأكيد الرئيس بايدن على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لشراكاتها الإستراتيجية الممتدة لعقود في الشرق الأوسط، والتزام الولايات المتحدة الدائم بأمن شركاء الولايات المتحدة والدفاع عن أراضيهم، وإدراكها للدور المركزي للمنطقة في ربط المحيطين الهندي والهادئ بأوروبا وإفريقيا والأمريكيتين.