حذر استشاري التغذية السريرية الدكتور عبدالعزيز العثمان، من تناول الحجاج للأغذية الباردة المكشوفة، والتي قد تسمم التسمم الغذائي.

فيديو | استشاري التغذية د.عبدالعزيز العثمان: الأغذية الباردة المكشوفة مثل السلطات قد تسبب تسمم غذائي للحاج ويجب الالتزام بالأغذية الموجودة بالحملة#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/CZ8stw1BH6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 2, 2022

أنواع التسمم الغذائي:

وقال العثمان في تصريحات لبرنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”: إن هناك أنواعًا من التسمم الغذائي، وهي التسمم الكيميائي بوجود ملوثات، وهناك تسمم ميكروبي من خلال تعرض الأغذية لدرجة حرارة لفترة طويلة ما يمكن هذه الميكروبات من النمو.

أغذية تسبب التسمم:

وأوصى بعدم تناول السلطات والأغذية الباردة والمكشوفة، فضلًا عن تقليل تناول المشروبات الغازية والمليئة بالكافيين مثل القهوة والشاي.

ودعا الحجاج إلى الالتزام بالأغذية الموجودة بمخيمات الحج، حيث توجد جهات إشرافية صحية تتابع وتشرف على سلامة الطعام بالمخيمات.

كما حذر من تناول الأغذية المخلوطة مثل الشاورما والبرجر والفلافل والحمص والتبولة؛ لأنها مصادر مكشوفة، وقد تتسبب في التسمم الغذائي.